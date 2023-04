traibanchidiscuola: scriviamo noi!

Chi l’avrebbe mai detto? Quando circa dieci anni fa una ventina di studenti curiosi e desiderosi di andare “oltre” e una prof dallo spirito avventuroso si sono riuniti per la prima volta per il progetto “Giornale scolastico”, chi l’avrebbe mai detto che quel progetto sarebbe diventato una delle attività più belle e durature della nostra scuola? E non chiamatelo giornalino! Il nostro è un giornale vero e proprio ed ha un nome che ci piace tanto: #traibanchidiscuola. In poco tempo si forma la prima redazione, che apre subito i battenti e, con molto entusiasmo, si mette subito al lavoro. Il primo numero esce a maggio 2015 e viene subito stampato e diffuso sia nella nostra scuola sia in tutto il quartiere: ed è un gran successo. Da quel momento, anno dopo anno, il giornale è stato perfezionato, diventando sempre più articolato e ricco: articoli di cronaca, reportage, servizi speciali, sondaggi, interviste doppie e curiosità. Poi rubriche “serie”, come Historia magistra vitae e Un libro per amico, o più frivole, come moda, giochi e il mitico fumetto SuperDante. E non ci siamo fatti mancare concorsi e premiazioni! Ad oggi il nostro giornale scolastico, a causa della pandemia mondiale, è divenuto un giornale on-line; la redazione si è adeguata e appassionata a questo modo di lavorare multimediale ed innovativo. Forte è il legame col territorio di San Sisto, su cui scorre la penna dei redattori tracciando la storia delle tradizioni, a suon di articoli su simboli, luoghi, eventi, cibi e con interviste a chiunque abbia da regalare ricordi ed esperienze. Un legame che si è andato a rinforzare nel tempo, andando oltre il quartiere, abbracciando la città e l’Umbria intera, con la sua maestosa cultura. Ma il nostro giornale è anche una finestra sul mondo, che ci permette di conoscere, condividere e commentare notizie, scegliendole ed esprimendo pensieri in piena libertà. Per questo non è solo un semplice giornalino, perché riesce a mettere in relazione studenti accomunati da una passione: diffondere verità ed esprimere la propria opinione, senza nessuna censura.

Scrivere #traibanchidiscuola ci ha insegnato il valore e il potere della scrittura giornalistica, che è un linguaggio libero, comunicativo; e quanto siamo fortunati a poter esprimere i nostri pensieri senza avere paura dei giudizi altrui. Abbiamo capito che c’è una regola fondamentale per non tradire la libertà che ci è stata donata: cercare e rispettare la verità, sempre. Una redazione scolastica, un’insegnante e un’aula di informatica magari non potranno cambiare il mondo, ma sicuramente possono rendere la scuola un luogo in cui imparare veramente a conoscerlo, con curiosità e divertimento.