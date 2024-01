Tradizione e divertimento . I mille volti della Befana per una festa senza età

In moto, a bordo di auto d’epoca, sui pattini, in discesa spericolata dai campanili. E sempre pronta a regalare divertimento, dolcetti e tanta solidarietà. Sono i mille volti della Befana che domani si festeggia con il ricchissimo e tradizionale cartellone di eventi e iniziative che ogni anno rinnovano la loro magia. Senza dimenticare che a volte la simpatica vecchierella arriva in anticipo, con appuntamenti previsti già da oggi.

A Perugia, come sempre le celebrazioni dell’Epifania partono presto, domattina, con due rievocazioni entrate ormai nel cuore di tutti. Così alle 10 parte da Corso Vannucci la “MotoBefana“, il motoraduno benefico con destinazione la Residenza protetta per anziani “Il Monastero“ a Collazione“. Subito dopo è la volta della “Befana del vigile“, con auto e moto d’epoca che alle 9 partono dalle sede Camep di via Settevalli e alle 11 arrivano in centro con sosta in piazza IV Novembre, mostra statica dei mezzi e degustazione di vin brulé e dolci, d’intesa con la polizia municipale . Nel pomeriggio alle 15 al PalaBarton di Pian di Massiano irrompe la “Befana sui pattini“, alle 17.30 spazio alla “ Befana in Centro“ a cura dei Vigili del fuoco con la spettacolare discesa dell’anziana signora dalla torre campanaria di Palazzo dei Priori e dalle 18 la distribuzione gratuita ai giardini Carducci delle calze ai bambini.

Si ricorda che per il ritiro delle calze è necessario esibire i ticket che fino ad oggi sono distribuiti nella sede di Avanti Tutta di piazzale Umbria Jazz al terminal del minimetrò di Pian di Massiano (9-13), e al Comando dei vigili del fuoco di Madonna Alta (15-18). In caso di maltempo la discesa della Befana da Palazzo dei Priori sarà annullata, mentre la distribuzione delle calze si svolgerà dalle 18 e, eventualmente, domenica dalle 10 alle 12 sempre ai giardini Carducci.

Intanto la festa si anima fin da oggi. E’ il caso di Sant’Eraclio di Foligno dove la Befana non scende dai camini ma dà appuntamento stasera alle 21 nella centralissima Piazza Garibaldi per offrire doni e una miriade di caramelle ai fanciulli. Quest’anno ha pensato anche ai genitori con una serata da ballare sulla musica scatenata e coinvolgente di Carlo Marini e Carlino Mix della Paiper Family.

Appuntamento anche nel comune di Deruta: alle 20.30 al Prato del Sole di Sant’Angelo di Celle c’è “Aspettando la Befana”, con cena e tombola e alle 21 in Piazza Unità d’Italia, a San Nicolò di Celle, c’è la “Discesa della Befana dal campanile”. Tappa anche a Petrignano di Assisi dove oggi alle 16, all’Asilo Maria Immacolata, si terrà lo speciale evento delle Storie sotto l’albero e a seguire arriverà la Befana con tanti dolci per tutti.

Sofia Coletti