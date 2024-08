Tra Libro antico e artigiani al Prato. Città di Castello riscopre le tradizioni

Volumi antichi, conferenze di approfondimento e rarità alla mostra del Libro e della Stampa Antica a Palazzo Vitelli, ma anche un salto indietro nel tempo con le giornate dell’artigianato del rione Prato, nel cuore del centro storico. Si apre oggi un fine settimana ricco di iniziative per Città di Castello che nel mese di settembre offre molte opportunità di vivere eventi e tradizioni locali.

Oggi alle ore 14 a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio torna la XXIV Mostra Mercato del libro antico e della stampa (fino a domenica primo settembre) con 40 espositori italiani ed esteri in 35 stand. "E’ uno degli appuntamenti di settore più attesi in Italia che abbiamo la fortuna di poter ospitare da quasi 25 anni e sul quale come amministrazione comunale continuiamo a investire con orgoglio", dicono il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri nei confronti di questa iniziativa. In programma anche varie conferenze: domani alle ore 9.45 a Palazzo Vitelli dopo l’inaugurazione, presentazione del volume "Politica, economia, società nell’Alta Valle del Tevere" a cura di don Andrea Czortek e Matteo Martelli con intervento di Fabio Nisi (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello). La mostra prosegue con numerosi appuntamenti fino a domenica: oggi visitabile dalle ore 15 alle 19,30, poi a orario continuato 9-19.

In centro storico, a due passi dalla mostra del libro, sono in svolgimento da ieri le Giornate al Prato con un viaggio nel passato che farà rivivere atmosfere, scene quotidiane, cultura e tradizioni dell’epoca rinascimentale. Le Giornate dell’Artigianato Storico sono caratterizzate dalla riapertura delle sette taverne tra i vicoli del rione aperte da stasera a cena, poi domani e domenica anche a pranzo. Inoltre dopo il successo del mercatino rinascimentale dello scorso anno promosso dai bambini del rione per raccogliere fondi, via dei Casceri, sarà di nuovo dedicata a loro: giovanissime ricamatrici, scalpellini, cestai, tintori, restauratori, falegnami, ma anche panettieri e lavandai. In programma anche spettacoli itineranti di giocoleria, musici, trampolieri, mangiafuoco, saltimbanchi, menestrelli che animeranno le vie e le piazze fino a domenica. Inaugurazione domani alle ore 17 a Porta San Florido, ma la manifestazione inizierà dal mattino alle ore 10 con l’apertura del mercato e delle botteghe artigiane.