Tra fede e tradizione. Corso Bersaglieri e animali benedetti per Sant’Antonio Abate

Fede, tradizione, affetto per i propri animali ma anche tanta voglia di stare insieme e vivere una giornata di festa, nonostante la gelida tramontana che – come si dice a Perugia – "pela le orecchie". Ieri i borghi di Porta Pesa e Corso Bersaglieri hanno celebrato i festeggiamenti per sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Tante famiglie e bambini arrivati da tutta la città si sono dati appuntamento lungo i vicoli e le piazzette, animate da street food, musica e bancarelle. E’ arrivata anche la sindaca Vittoria Ferdinandi, in compagnia della sua amatissima Anima. Già da metà mattinata la zona di corso Bersaglieri e Porta Pesa è stata animata dalle note de La Banda degli Onesti – Street band.

Suggestiva e partecipata, nel pomeriggio, la processione con la statua del Santo che è passata per le vie del borgo, animata dalla musica della Filarmonica di Pila. Il momento chiave della festa è stato quella della messa celebrata dal vescovo Ivan Maffeis, con la successiva benedizione dei tanti animali portati al Borgo per la gioia di grandi e piccini. C’erano ovviamente cani e gatti, ma anche volatili, criceti ed esemplari da cortile. Il quartiere è stato caratterizzato dalla presenza di tante bancarelle con una grande varietà di prodotti, compreso il cibo di strada. Il concerto pomeridiano della Filarmonica di Pila ha concluso i festeggiamenti. "Una giornata che fa ritrovare tanta gente nel nostro quartiere, una riscoperta del vero senso di quello che è una comunità", hanno detto gli organizzatori.