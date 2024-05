Tour con bus e audioguide. Il giro del lago è inclusivo

Tour con bus e audioguide per un giro del lago inclusivo. Domenica 5 maggio ha inizio il progetto "Tour for All - Tour per Tutti" che prevede la realizzazione di Tour intorno al Lago Trasimeno che si svolgeranno ogni prima domenica del mese a partire dalla prossima sino alla fine della stagione turistica. Il Consorzio Urat è l’ente promotore di questa iniziativa realizzata anche grazie al contributo del Comune di Piegaro con l’intento di promuovere il territorio e di far scoprire i luoghi fantastici che circondano il Trasimeno.

Il presidente Michele Benemio spiega che "il Consorzio sta lavorando per rendere il Trasimeno sempre più sostenibile ed accessibile", con questo ed altri progetti come "Scopri il Trasimeno con Dinaclub" dedicato al cicloturismo.

I servizi di bus e audioguida sono gratuiti per i possessori del biglietto integrato "Terre del Perugino". Il programma prevede la partenza alle 14.30 da San Feliciano in Piazza Repubblica con un Pick up Castiglione del Lago Lungolago,9 alle ore 15.00 direzione Museo del Vetro dove è prevista la Visita guidata. Si passerà poi alla visita del Museo Paleontologico senz’altro uno dei più significativi a livello regionale, sia per l’abbondanza dei fossili rinvenuti, sia per il loro valore scientifico, riconosciuto a livello internazionale.

Il giro del lago terminerà al Museo della Pesca di San Feliciano, dove sarà possibile visitare la mostra di Trasimeno Fumetto e la sala immersiva con video sulla storia del lago. Il costo del biglietto integrato "Terre del Perugino" di Sistema Museo è di 9 euro ed è valido 90 giorni. Sarà quindi possibile visitare musei e luoghi della cultura di Città della Pieve, Corciano, Magione Paciano, Panicale e Piegaro senza alcun costo aggiuntivo. Il servizio prenotazioni ed i pacchetti turistici sono organizzati dal Greenheart Travel al n. 3407676978 in collaborazione del Consorzio Urat, per informazioni telefonare al numero 3486081893.