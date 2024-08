Torneo dei Quartieri 2024. Trionfa San Giuliano con Lorenzo Bellucci

L’edizione 2024 del Torneo dei Quartieri è ormai storia. Il 14 agosto, in una piazza Grande gremita di eugubini e turisti che hanno accolto in grande numero la gratuità dell’evento, si è rinnovata la tradizione del Torneo, che ha mostrato ancora una volta Gubbio nella sua bellezza culturale e folkloristica, arricchita anche dalle decorazioni presenti in tutto il centro storico che hanno regalato un colpo d’occhio anche nei giorni precedenti al Torneo.

La manifestazione è partita alle 18 con le sfilate dei cortei storici dei quattro quartieri che, partendo ognuno dalla propria piazza, si sono ritrovati nella platea magna per rivelarsi al pubblico presente: il tema era quello della “Luce” (lo stesso del Festival del Medioevo che si terrà in città a settembre), e la giuria di esperti guidata dal professor Alberto Luongo ha assegnato il premio per il miglior corteo al quartiere di San Martino.

Spazio quindi all’esibizione delle ballerine della scuola di danza Danz’Art, poi il via alla gara con la balestra: i tiri qualificatori si sono svolti su un bersaglio per ogni quartiere, con i migliori cinque balestrieri che sono passati al round finale.

Tra le due fasi ancora musica e ballo, con la scuola di danza Città di Gubbio che con la propria coreografia ha allietato il pubblico mentre i balestrieri si preparavano per il tiro decisivo, che si è svolto sul bersaglio unico.

Al termine dei venti tiri totali e dopo la sempre spettacolare esibizione del Gruppo Sbandieratori di Gubbio si è passati alla cerimonia di premiazione, alla quale hanno partecipato anche il sindaco Fiorucci e il presidente dell’associazione Maggio Eugubino Marco Cancellotti.

Alla fine, è stato il giovanissimo Lorenzo Bellucci, del quartiere di San Giuliano, a vincere alla sua prima partecipazione (è diventato balestriere quest’anno, seguendo le orme del padre Raniero e del fratello Jacopo) il Torneo dei Quartieri 2024 e a portare a casa il Palio realizzato dall’artista Maria Mancini.

Si conferma dunque la linea verde dei balestrieri eugubini dopo il Palio della Balestra di quest’anno vinto da Emanuele Bartolini (entrambi sono partiti dal gruppo musici della società). Chiudono il podio Nicolò Minelli del quartiere di San Martino, che ha conquistato il secondo posto e Alessandro Mancini, sempre di San Giuliano, che conquista il podio con il suo terzo posto.