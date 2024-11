Tornano a Perugia i concerti a lume di candela

Tornano in città i Concerti Candlelight con le loro intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica, con un calendario speciale di appuntamenti a lume di candela, in una location esclusiva, l’Auditorium di Santa Cecilia: è qui che da oggi al 24 novembre andranno in scena i tributi ai Coldplay e a Ludovico Einaudi, passando per gli omaggio a Claudio Baglioni, Lucio Dalla e Zucchero, fino al tributo ai Queen, a Ennio Morricone e colonne sonore.

I concerti Candlelight sono una serie di concerti musicali originali creati da Fever con lo scopo di democratizzare l’accesso alla musica classica. Questo formato innovativo rappresenta un’esperienza musicale dal vivo unica attraverso un’offerta variegata di programmi per soddisfare tutti i gusti musicali, proposti da musicisti locali, in diversi luoghi mozzafiato, illuminati da migliaia di candele.

Si comincia oggi alle 17 con il Tributo ai Coldplay (che si terrà anche domenica 24 in doppia replica, alle 17 e alle 19). Sempre oggi al Santa Cecilia c’è il tributo a Ludovico Einaudi che si terrà alle 19 e alle 21.

Altro concerto a lume di candela per rendere omaggio a Claudio Baglioni, Lucio Dalla e Zucchero domenica prossima, 17 novembre alle 17 e alle ore 19 seguiti alle 21 dal tributo a Ennio Morricone e colonne sonore, in programma alle 21. Infine domenica 24 alle 21 gran finale per il mese di novembre con tributo ai Queen. Biglietti a partire da 27 euro, prevendite su www.feverup.com.