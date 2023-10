Torna Tiferno Comics Fest & Games. Mostra mercato e gara di Cosplay

In piazza Matteotti all’interno di tensostrutture che saranno montate nei prossimi giorni, torna nel fine settimana del 21 e 22 ottobre, la mostra mercato del fumetto e la gara di Cosplay. E’ il Tiferno Comics Fest & Games, un’opportunità unica per i fan dei fumetti, i giocatori e gli appassionati di Cosplay, di incontrare i loro autori e disegnatori preferiti, immergendosi nel mondo affascinante dell’arte sequenziale, nell’appendice alla mostra che quest’anno celebra Giancarlo Berardi "Un narratore tra le nuvole". L’edizione 2023 del Fest&Games è stata presentata ieri mattina in Comune; erano presenti per l’associazione Amici del Fumetto il presidente Gianfranco Bellini e il vice presidente Giulio Pasqui, per l’associazione Peter Pan Tommaso Radicchi e in rappresentanza del comune il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri.

Tutti hanno rimarcato le potenzialità culturali e turistiche di questa manifestazione. Alla mostra mercato in piazza una vasta gamma di fumetti e gadget sarà in esposizione per gli appassionati collezionisti e per coloro che desiderano scoprire nuovi mondi attraverso le pagine di un fumetto. I visitatori avranno l’opportunità di acquistare le ultime uscite o edizioni rare e scoprire storie ancora non lette. Ricca di soprese e tornei l’area dedicata ai giochi di ruolo, nel loggiato Gildoni, a cura dell’associazione ludica Peter Pan di Città di Castello dove saranno organizzati entusiasmanti sessioni di giochi di ruolo. Sarà possibile entrare in mondi fantastici, interpretare personaggi epici e vivere avventure straordinarie insieme ad altri appassionati giocatori. Tra i momenti particolari che ogni anno catalizzano a Città di Castello i colori e la fantasia c’è la gara di Cosplay: i partecipanti avranno l’opportunità di mostrare le loro abilità creative e di incarnare i loro personaggi preferiti con una gara tutta digitale: verrà infatti allestito un set fotografico interamente dedicato ai cosplayer, foto che saranno poi condivise nei social.

A decretare il cosplayer vincente saranno i voti del web. Tutti coloro che si presenteranno in costume da cosplay avranno la possibilità di visitare gratuitamente la mostra "Giancarlo Berardi, un narratore fra le nuvole" allestita a palazzo Facchinetti fino al 29 di ottobre. L’appuntamento con la mostra mercato è per sabato 21 e domenica 22 ottobre dalle 9 alle 19. Il taglio del nastro della manifestazione sarà sabato 21 alle 10:30.