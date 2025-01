Torna “Retrò“, 2024 da ricordare. Record di espositori e presenze

CITTÀ DI CASTELLO - Il mercatino del vintage e dell’antiquariato è ai nastri di partenza oggi con la prima edizione del nuovo anno, fra bilanci e progetti futuri. Quello appena trascorso è stato un anno di Retrò, la rassegna di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica all’insegna di numeri record di presenze ed espositori: ogni terza domenica del mese, una presenza media di 115 operatori con picchi record a febbraio, marzo e aprile, che hanno superato i 130 operatori. "La presenza media è aumentata rispetto agli anni precedenti", rileva l’assessore Letizia Guerri. Per quanto riguarda la prima edizione del 2025, in programma oggi si prevedono oltre 120 espositori, nell’abituale collocazione tra piazza Matteotti, Largo Gildoni e piazza Gabriotti. Per l’occasione il comandante della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che istituisce il divieto di transito nelle zone interessate dalla manifestazione.