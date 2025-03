Torna oggi l’antica tradizione dei ‘Focaroni’ di San Giuseppe patrono dei falegnami. Alla ore 19.15 l’inizio della manifestazione con partenza da Largo Luigi Menichetti - Chiesa dei Falegnami; via Savelli della Porta, via Dante Alighieri. Alle ore 19.30 accensione del Focarone di Sant’Andrea, quindi a seguire ore 20 San Pietro, ore 20.30 San Giuliano, ore 21 San Martino. Mercoledì invece storica ricorrenza per i Soci dell’Università e i loro dipendenti: si festeggerà come da tradizione eugubina il Santo Patrono dei falegnami Giuseppe con una Messa che verrà celebrata nella chiesa di San Giuseppe alle ore 11.30 e con il raduno conviviale. Seguirà il pomeriggio di festa nella sede in Via Savelli della porta.