Torna nel fine settimana il “Circuito dei Presepi“. Trenta rappresentazioni

ORVIET0 La città si trasforma in un affascinante e suggestivo presepe diffuso. Torna a partire dal fine settimana l’appuntamento con il tradizionale “Circuito dei presepi“ organizzato dal Comitato cittadino dei quartieri in collaborazione con il Comune e inserito nel programma di "A Natale regalati Orvieto". Più di trenta le rappresentazioni della natività che saranno ospitate in chiese, palazzi, scuole e abitazioni private. L’ideale "inaugurazione" dell’edizione 2024 sarà nella frazione di Benano, sabato 21 alle 10 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, con la conferenza a cura di don Emanuele Frenguelli “E vidi l’aria colpita da stupore – La natività nella storia e nell’arte“ cui seguirà l’intervento di un presepista ed Emiliana Galli su “La tradizione del presepe: dall’origine al nostro salotto“. A seguire l’apertura della mostra "Presepi nel Borgo", una delle tappe del circuito. Nel quartiere medievale all’interni del complesso del Pozzo della Cava, dal 23 dicembre al 12 gennaio, sarà allestita la trentacinquesima edizione del Presepe nel Pozzo con realistici personaggi animati a grandezza naturale che popoleranno le grotte.