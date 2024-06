Torna l’opera al Frontone con ’Cavalleria rusticana’

"Vogliamo offrire a tutti l’opportunità di avvicinarsi all’opera lirica, con un’esperienza dal sapore vintage e l’unione di tante competenza del territorio". Così il Coro Lirico dell’Umbria, attraverso il presidente Paolo Galmacci e Antonietta Castagnaro, rilancia il tradizionale appuntamento estivo con l’opera sotto le stelle. Dopo il sold out di “Traviata“ al Morlacchi, venerdì 2 agosto alle 21 metterà in scena ai Giardini del Frontone la “Cavalleria Rusticana“ di Pietro Mascagni. "Un’opera che per la sua fama e notorietà risponde alle esigenze di divulgazione del patrimonio artistico italiano più amato nel mondo" hanno detto gli organizzatori, ricordando il prezzo popolare del biglietto a 20 euro (al botteghino del Frontone e presto on line). L’opera andrà in scena in versione integrale nell’arrangiamento per orchestra di fiati curato da Alessandro Zucchetti, che sarà il direttore e per l’occasione il Coro Lirico dell’Umbria si esibirà con le migliori realtà del territorio: la storica Banda di Cannara (è nata nel 1843 e nel 1910 si esibì in piazza proprio davanti a Mascagni), le coreografie originali del Centro Danza di Perugia, la lettura della novella con Mariella Chiarini, le voci soliste di Paola Stafficci, Andrea Sari, Francesco Pann. Maestro preparatore del coro In Sang Hwang, regia di Stefano Rinaldi Miliani.

Oggi c’è una prova al Relais San Clemente in uno spettacolo congiunto con la band statunitense Sutherland Wind ("siamo ambasciatori della cultura operistica italiana), poi “Cavalleria rusticana“ andrò in scena domenica a Cittaducale in Lazio, il 5 luglio a Bettona e il 26 luglio a Deruta.

S.C.