Torna lo Sbaracco La festa del commercio: "Saldi flop. Questa è l’ancora di salvezza"

Non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, gioielli, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, occhiali, articoli sportivi, artigianato e giocattoli: signori e signore da domani in centro va in scena la festa del commercio, meglio nota come lo Sbaracco. Giunta alla XX edizione, la manifestazione organizzata dal Consorzio Perugia in centro quest’anno si protrae fino al 2 marzo, con la partecipazione di circa 60 attività commerciali e artigianali che per l’occasione presenteranno i propri prodotti super scontati per il tradizionale saldo dei saldi di fine stagione all’interno dei negozi, con sconti irripetibili dal 50 all’80%. Gran finale il 29 febbraio e il 2 mazro quando i negozi esporranno la merce in strada con le tradizionali bancarelle. "L’orario - anticipa Paolo Mariotti presidente del Consorzio - è quello tradizionale, tutti i giorni si parte alle 10 nelle aree di corso Vannucci e via limitrofe, Piazza Matteotti Via Oberdan, Via dei Priori, Corso Cavour, Via Marconi e Viale Indipendenza: un’iniziativa importante per sostenere gli operatori economici del centro, con le loro numerose promozioni, una nuova opportunità con una durata prolungata di una settimana, più giorni a disposizione per i cittadini e per i turisti per ritrovare il piacere di vivere il centro storico!".

Una volta lo Sbaracco durava due giorni, come mai l’idea di estenderlo ad una settimana? "Visto l’andamento molto lentodei saldi versione invernale, che a dirla tutta tranne la prima settimana si sono rivelati quasi un flop sia in centro che in periferia – dice Mariotti - proviamo a gettare l’ancora di salvezza: una settimana di sbaracco con super saldi per sfoltire gli scaffali".