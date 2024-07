Torna l’incubo-ladri: un furto riuscito e uno tentato a Torre Calzolari

L’incubo dei furti continua a tormentare le frazioni eugubine. Nella serata di venerdì, infatti, sono stati registrati un furto e un tentato furto in due diverse abitazioni di Torre Calzolari tra le 17 e le 23, quando le case sarebbero state vuote visto che i proprietari si stavano godendo una giornata nelle località marittime marchigiane. In un’abitazione è stato rubato tutto l’oro di famiglia. Sarebbe stata rubata e ritrovata nel corso della notte anche una fuciliera sottratta in uno dei due edifici.

Dopo la segnalazione, i carabinieri di Gubbio hanno fatto partire i controlli sul territorio, rafforzandoli e pattugliando la zona di Torre Calzolari fino alle prime luci dell’alba, anche se nel corso della notte non si sarebbero verificati altri episodi del genere.

Cresce dunque la paura dopo che la scorsa settimana erano state colpite le frazioni di Ferratelle, Fontanelle e Cipolleto, dove all’interno delle abitazioni erano stati rubati soprattutto gioielli e contanti.