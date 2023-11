Torna la Straquasar con tante novità. Spazio anche agli amici a 4 zampe

CORCIANO - Tante novità in programma per la sesta edizione la "Straquasar", gara podistica in programma domenica 12 novembre 2023 con partenza (alle ore 10) ed arrivo presso il centro commerciale "Quasar Village" di Ellera di Corciano. Quest’anno ci sarà, in contemporanea, anche la "Straquasar a 4 zampe" dedicata a chi vuol portare con se il proprio amico peloso lungo il percorso della passeggiata delle scuole di circa di 3 km, con iscrizione gratuita che si trova nella zona dei camminatori con cane al seguito ed a tutti gli iscritti verranno regalati gadgets adeguati ai pelosi. Dopo il percorso che si snoderà raggiungendo il Villaggio dei Tigli ed attraversando la passerella con scale ed ascensore sopra la ferrovia, all’arrivo tutti i partecipanti alla "Straquasar a 4 zampe" saranno accolti come si conviene ai campioni, con acqua e ristoro. Intanto, proseguono le iscrizioni alla gara competitiva, che si propone con il tracciato che ricalca totalmente quello dell’ultima edizione disputata nel 2022. La gara sarà ancora sulla distanza di quasi 11 chilometri e ad organizzarla sono le società l’Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia. La manifestazione sarà aperta quest’anno anche ad una camminata, con partenza alle 9.30 e percorrenza dello stesso tracciato. Sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas, a collaborare ci sono anche l’associazione L’Unanuova ed ovviamente il Quasar, insieme alla locale Amministrazione Comunale, la Protezione Civile e Avanti Tutta. Le iscrizioni sono possibili online (informazioni possono essere richieste al numero 360343785). E’ garantita l’assegnazione di un pacco gara a tutti i partecipanti, mentre saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne e i primi cinque di ognuno delle 13 categorie previste con "Gift Card".