Torna la Marcia della Pace Con i giovani in prima fila

La città di San Francesco si accinge ad accogliere, domenica , la ’PerugiAssisi’, marcia della pace e della fraternità, all’insegna del motto "Trasformiamo il futuro!". Si svolgerà nel segno dell’Ucraina nella consapevolezza che non ci si può rassegnare a quanto sta accadendo e che esiste, reale, il rischio dell’autodistruzione. Sarà l’occasione per rilanciare l’appello per un cessate il fuoco e l’invito per creare insieme un mondo più umano. Sarà la terza ’PerugiAssisi’ dal 24 febbraio 2022; l’ottava dall’inizio della guerra in Ucraina e la ventisettesima dal 1961 quando Aldo Capitini realizzò la prima edizione. "Un grandissimo evento di giovani per la pace", dicono gli organizzatori.

Protagonisti della Marcia saranno, infatti, migliaia di studenti e studentesse, bambine e bambini, ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte d’Italia. "Con loro ci saranno migliaia di cittadini, insegnanti, dirigenti scolastici, rettori universitari e amministratori locali, giovani in servizio civile, educatori, famiglie e giornalisti. Insieme a loro vogliamo ridare voce alla domanda di pace e dare nuovo slancio all’impegno per trasformare il futuro, che oggi sembra chiuso e precluso a molti, minacciato da guerre infinite, disuguaglianze, pandemie e catastrofi ambientali". La Marcia sarà preceduta dal Meeting Nazionale delle Scuole di Pace ’Sui passi di Francesco’, che si svolgerà nei luoghi di Assisi che raccontano la vita del Santo Patrono d’Italia. La partenza della marcia avverrà a Perugia, alle ore 9, ai giardini del Frontone. Poi giù a Ponte san Giovanni (ore 12.50), a Santa Maria degli Angeli (ore 13). Ad Assisi i partecipanti giungeranno, alle 14, alla Basilica di San Francesco per poi risalire sino alla Rocca maggiore dove, dalle 15, è previsto il momento conclusivo.