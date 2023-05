Torna la Maratona delle Acque In arrivo podisti da tutta Italia

TERNI – Fine settimana denso di appuntamenti. Domenica, con raduno dalle 8.30 al Camposcuola Casagrande si svolgerà la 45esima edizione della Maratona delle Acque, tradizionale gara organizzata dall’Amatori podistica Terni. In arrivo camminatori e podisti da tutta Italia: da Macerata il gruppo piu’ numeroso, ben cento appassionati. La manifestazione, con vari percorsi, è aperta a tutti, atleti e non. Per l’occasione sarà chiusa al traffico la Valnerina. Intanto domani, sabato 6 alle 15.30, sfilata lungo le vie del centro cittadino dei mini-carri del Cantamaggio, realizzati dalle scuole dell’infanzia ed elementari di Terni. Percorreranno largo Villa Glori, corso Tacito, piazza della Repubblica e piazza Europa. L’attore Stefano de Majo che si esibirà con uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Dalle 18 di sabato, poi, il via alla "Notte Rosa" in centro, per accogliere la partenza, il 13 maggio, dell’ottava tappa del Giro d’Italia.