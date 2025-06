Torna la ciclostorica “La Favolosa“. Pedalate, natura e ottimo cibo

Un evento che coniuga turismo e sport, esaltando la collaborazione di tre comuni dell’Area Interna Nord-Est Umbria. Questa è la terza edizione della ciclostorica “La Favolosa“ Gubbio - Memorial Mauro Procacci, presentata nella sala consiliare del comune di Sigillo, che insieme a Fossato di Vico e Gubbio, per l’appunto, saranno i tre comuni toccati dal percorso che partirà domenica 29 alle 9 in piazza Grande dopo il saluto degli Sbandieratori. "Felicissimi di condividere questo appuntamento con il Comune di Gubbio – ha detto il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi – e di avere l’opportunità di mostrare le nostre bellezze paesaggistiche e di valorizzare la qualità dell’aria e dell’acqua che sgorga dal Monte Cucco". Per il comune di Gubbio erano presenti invece le assessore Carlotta Colaiacovo e Micaela Parlagreco, con deleghe rispettivamente a Sport e Turismo, che hanno evidenziato come "La Favolosa coniuga la passione per il ciclismo e l’amore per la nostra terra, riscoprendo enogastronomia e tipicità, oltre a essere un esempio di offerta turistica esperienziale e di collaborazione fra Comuni vicini. Sport e turismo sono componenti basilari per lo sviluppo economico". Il programma prevede pedalate (due percorsi, da 58 km e 31,5 km e con un dislivello di 695 metri e 250 metri), musica, incontri con leggende del ciclismo e, ovviamente, cibo. Lungo i percorsi, infatti, sono programmati diversi ristori che offriranno ai partecipanti la possibilità di assaggiare le eccellenze enogastronomiche del territorio, dalle colline eugubine al Monte Cucco, fino ad arrivare al convivio finale presso gli Arconi di Piazza Grande, luogo d’arrivo. A precedere la giornata di domenica ci sarà l’incontro con Edita Pucinskaite e Claudio Chiappetti, previsto per sabato 28 alle 18 nella Sala degli Stemmi.

Federico Minelli