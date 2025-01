Torna il Teatro Comunale. Domani grande riapertura

TODI – Anno nuovo, vita nuova per il Teatro comunale che riapre al pubblico, rinnovato, e dunque più bello ed efficiente, all’avvicinarsi del suo secolo e mezzo di vita. Il primo spettacolo domani, con il concerto per il Nuovo Anno dell’Orchestra Sinfonica Internazionale della Campania diretta dal Maestro Salvatore Silivestro, con la partecipazione del Coro Lirico dell’Umbria.

Si sono conclusi, infatti, proprio con la fine dell’anno, i lavori di riqualificazione per 187 mila euro, importo finanziato nel corso del 2024 a valere sul bando regionale per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Gli interventi hanno riguardato l’impianto di riscaldamento e ventilazione e il rifacimento dei camerini e dei servizi in tutti i quattro ordini di palchi, completando l’opera di ammodernamento per 250 mila euro effettuata l’anno precedente, e a valere su fondi POR-FERS.

"L’obiettivo dei due interventi - spiega l’assessore Moreno Primieri - è stato quello di dotare la città di un Teatro più sicuro, accogliente e funzionale, in grado da una parte di ospitare produzioni nazionali caratterizzate da esigenze tecniche e sceniche più elevate e dell’altra di avere una struttura più sostenibile dal punto di vista energetico e con un miglior comfort".

Il Comunale, edificato su progetto dell’architetto Carlo Gatteschi ed inaugurato nel 1876, resta una location importante per le attività culturali: nel corso del 2024, nei nove mesi lasciati liberi dai lavori, il teatro è stato ‘impegnato’ tra rappresentazioni, concerti, convegni e master per 82 giornate, con un utilizzo in media di una volta ogni tre giorni.

Susi Felceti