Torna il Memorial “Luca Coscioni“ "Una gara in ricordo della battaglia per la libertà di ricerca scientifica"

Torna martedì il “Memorial Luca Coscioni“, la manifestazione di atletica leggera giunta alla 13esima edizione organizzata dall’Atletica Libertas con l’associazione “Luca Coscioni – Per la libertà di ricerca scientifica“, del Comune di Orvieto, della Fidal Umbria e del Coni regionale. L’iniziativa, intitolata al ricercatore e atleta orvietano malato di slerosi scomparso nel 2006 a soli 38 anni, è stata presentata anche alla presenza della co-presidente dell’associazione Coscioni, Mina Welby, Elena Rampello, membro della giunta dell’associazione, e Lucia e Rita Custodi, rispettivamente presidente del Club di Orvieto e Governatore dell’Area 10 del Panathlon. Per il terzo anno consecutivo il “Memorial Coscioni“ si svolge sulla distanza di 5 chilometri, una gara podistica su strada, omologata Fidal, valida per il Campionato regionale Assoluti e Master. Confermato il percorso: partenza alle 10 da La Svolta per poi procedere verso via dei Tigli, quindi Ponte Pertini, complanare, Ponte dell’Adunata e di nuovo via dei Tigli per raggiungere il traguardo nello stadio. Già 70 gli iscritti, ma ci sarà tempo fino alla mattina della gara. "In gara ci saranno giovani e meno giovani, abili e meno abili – ha affermato Mina Welby, co-presidente dell’associazione Coscioni – una gara per tutti dove nessuno è migliore dell’altro. L’obiettivo è ricordare Luca e di come ha dedicato la sua vita a stimolare ogni singola persona alla libertà di ricerca scientifica in tutti i campi affinché ognuno diventasse a sua volta stimolo per migliorare la comunità. Luca diceva: dal corpo del malato al cuore della politica, oggi diciamo dal corpo di tutti al cuore della politica".