Torna “Ciao, ciao domenica“. Negozi aperti il 9 marzo

FOLIGNO Sempre più le attività che aderiscono all’iniziativa “Ciao, ciao domenica“. Dopo il buon debutto di domenica 9 febbraio, i commercianti del centro storico si preparano per il secondo appuntamento dell’iniziativa finalizzata ad incentivare lo shopping in questo particolare periodo dei saldi invernali. Come per la seconda domenica di febbraio quindi anche domenica prossima (seconda di marzo) i negozi saranno aperti nel pomeriggio. Un mese fa hanno aderito circa 60 attività commerciali, ma il record sembra destinato ad essere ritoccato perché, a quanto pare, anche altri commercianti hanno deciso di aderire all’iniziativa. A favorire la passeggiata per le vie del centro storico potrebbero essere anche le temperature elevate, ma anche le giornate decisamente più lunghe rispetto ai primi due mesi dell’anno. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini un "centro commerciale naturale". Niente monopattini e biciclette. Per agevolare il passeggio è in vigore l’ordinanza sindacale che vieta a Corso Cavour il transito di mezzi a due ruote e i commercianti a tal proposito chiedono di incentivare i controlli.