Torna a Perugia il “Festival dell’Arte 50&più“ Il "Festival dell’Arte 50&più" in Umbria celebra pittori over 50 con eventi speciali e mostra al Centro Congressi Alessi di Perugia. In memoria di Pietro Crocchioni, l'inaugurazione sabato include interventi artistici e musicali, seguiti da una settimana di poesia, pittura e tavola rotonda sull'arte. La premiazione finale il 5 maggio porterà le opere vincitrici alla mostra nazionale a Madonna di Campiglio.