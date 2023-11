Topi d’appartamento scatenati. Svaligiato il “Pattol Club“

È di nuovo la zona nord di Perugia a finire nel mirino dei ‘topi di appartamento’. Da alcuni giorni a questa parte infatti si ripetono furti e saccheggi in abitazioni in quella zona che è tristemente nota ormai da anni per fatti di questo genere. Gli ultimi due episodi sono di due giorni fa e hanno interessato le aree di Ponte Pattoli e Casa del Diavolo. In particolare nel mirino è finito il Pattol Club, centro sportivo storico di quella zona e poi alcune abitazioni nella zona della Collina del Sole. Ancora una volta i ladri hanno agito tra il tardo pomeriggio e la sera e stavolta il complice è il buio che dalla scorsa settimana arriva anche prima con il ritorno dell’ora solare. Entrano dalle finestre o da porte secondarie e in pochi minuti portano via tutto quello che trovano. E grande è l’allarme tra gli abitanti che si scambiano messaggi in continuazione sulle chat. Poi qualche giorno fa c’è stato un ‘colpo’ a Colombella, dove è stato tentato un furto di auto d’epoca: i malviventi hanno scardinato la centralina d’allarme, spaccato il lucchetto del garage dove erano parcheggiate diverse auto d’epoca di valore. Ma il proprietario ha sentito i rumori e si è messo subito in allarme: ha chiamato la vigilanza privata e subito dopo sono anche arrivati gli agenti di polizia con i ladri che sono fuggiti senza rubare nulla. Altre denunce in queste giorni sono arrivate da Prepo, Ponte San Giovanni e Balanzano. Tutti paesi o quartieri che si trovano a ridosso di svincoli della E45 o della Perugia Bettolle che facilitano la fuga degli sconosciuti. E va ricordato che sono circa settemila le denunce per furto arrivate alla Procura della Repubblica di Perugia tra il giugno 2022 e il luglio 2023. Il numero però potrebbe essere molto più consistente dato che molte persone rinunciano a presentare denuncia.