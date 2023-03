Tony Hadley primo ospite mondiale di “Moon June“, La voce degli Spandau Ballet alla Rocca di Castiglione

Colpo grosso per “Moon in June“. Il festival musicale nato all’Isola Maggiore e poi diventato la colonna sonora del Trasimeno lancia l’edizione 2023 (ricca di novità) con un super ospite internazionale: è Tony Hadley (nella foto), cantante dei mitici Spandau Ballet che si esibirà il 29 giugno alle 21.30 alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago per festeggiare con “Moon in June” i primi 40 anni di carriera. Hadley, voce tra le più rinomate al mondo, torna in Italia con “Mad About you”, un nuovo spettacolo in cui sarà accompagnato dalla sua “The Fabulous TH Band“. Il cantante chiuderà il Festival, che si terrà dal 17 al 29 giugno: è la prima novità visto che la rassegna non sarà più spalmata per tutta l’estate ma concentrata nella seconda quindicina di giugno. Anche stavolta sarà itinerante nei comuni di Tuoro (Isola Maggiore), Passignano, Magione, Piegaro, Castiglione del Lago,con grande musica nei luoghi più suggestivi. Su palchi del Trasimeno, tra cui l’immancabile scenario del tramonto all’Isola Maggiore, si alterneranno artisti italiani e internazionali e ci saranno anche concerti gratuiti.

L’attenzione intanto è tutta concentrata sul concerto di Hadley (con prevendite già attive su Boxol). "E’ sempre bello tornare in Italia, ogni volta è un’emozione diversa e ho la possibilità di cantare in posti meravigliosi! Gli italiani sono sempre molto gentili con me, non vedo l’ora di incontrarli di nuovo e abbracciarli con la mia musica" commenta il cantante, sulla cresta dell’onda da 4 decenni, interprete di brani di culto degli Spandau Ballet come “Through the Barricades”, “True“ e “Gold”. Il tour, organizzato da International Music and Arts passerà quindi da Castiglione del Lago e vedrà Tony Hadley eseguire i brani iconici degli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista e qualche cover.

S.C.