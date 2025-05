Pulizie di Primavera Decoro urbano : "Abbiamo a cuore la nostra città"

Decoro urbano? Sì grazie. E allora questa volta anche i privati contribuiscono alla pulizia di strade, parchi e scalinate dando una mano all’amministrazione e alla Gesenu. Questo grazie all’evento “Pulizie di Primavera 2025-Per una Perugia più bella”, promosso dal Tavolo delle associazioni del centro storico che riunisce associazioni Priori aps, Rione di Porta Eburnea, Borgo Bello, Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa e Vivi il Borgo. "L’iniziativa- spiega Antonietta Taticchi - ha preso il via nel 2013, ideata e promossa dalla nostra associazione Priori aps che ha invitato i propri soci, i residenti e i commercianti ad uscire dalle loro case e dai loro negozi con l’intento di rendere più sicuro e accogliente il luogo in cui vivono e lavorano. Oggi è il Tavolo che organizza l’evento con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale e di Gesenu nell’intera area del centro storico. Prendersi cura quotidiana della città - conclude Taticchi - significa dedicare attenzione ai piccoli dettagli che rendono la città un luogo migliore per vivere. Ciò include mantenere puliti gli spazi pubblici, rispettare le regole di convivenza, contribuire al benessere della comunità".

Gli interventi previsti: eliminazione di erbe infestanti da muri, scale e strade, verniciatura di serrande dei negozi e di garage, eliminazione da pali della luce, cartelli stradali, tubi, sportelli di gas e luce di tutte le etichette adesive con annessa ripulitura, sistemazione e istallazione fioriere. Il mezzo “Raccogli in Centro” passerà nelle zone di lavoro e sarà distribuito il materiale necessario alla pulizia nei seguenti punti: piazzetta Santo Stefano - via dei Priori, piazza Mariotti, corso Bersaglieri 49, corso Garibaldi 173, corso Cavour, angolo piazza Giordano Bruno.

Silvia Angelici