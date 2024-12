Tombola e giochi da tavolo in piazza Fortebraccio

MONTONE – Nella piazza del borgo di Montone tante iniziative per il fine settimana a partire da oggi con "Giochiamo sotto l’albero", alle 15.30 in piazza Fortebraccio, tra giochi da tavolo e scacchi, poi alle ore 21 è in programma l’immancabile tombola.

Domani giornata dedicata alla scoperta di luoghi e personaggi locali: è prevista un’escursione all’Anello del Monte Falcone, con partenza alle ore 8 da piazza Fortebraccio e la passeggiata nel borgo ‘Montone tra personaggi, leggende e curiosità’, con partenza alle 15 dal museo San Francesco.

Chiuderà la domenica il concerto del "Trasimeno Gospel Choir", alle 21 nella chiesa di san Francesco. Inoltre, è attivo il concorso Presepiando, che premierà, domenica 5 gennaio, il Presepe più votato dai visitatori del borgo.

Il centro storico di Montone ospita infatti, diverse rappresentazioni allestite dai residenti, ciascuna con un numero di riferimento. Terminato il percorso stabilito, il visitatore può votare attraverso una scheda il presepe che preferisce: tale voto gli consentirà di partecipare a un’estrazione a sorte, tra le schede pervenute, e vincere così un premio.