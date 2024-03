Todi nella rete delle "Città medievali italiane"

La città, grazie anche al successo di anno in anno crescente di manifestazioni quali "La Disfida di San Fortunato e "Todi città degli Arcieri", entrambe organizzate dall’associazione "Arcus Tuder", ha aderito alla "Rete delle Città medievali italiane". Si tratta di una preziosa sinergia tra città caratterizzate da un patrimonio materiale e immateriale che è legato al proprio passato di indiscutibile rilievo e che costituisce potenzialmente un elemento di attrazione turistica ad ogni livello. L’obiettivo è quello di preparare dei progetti di rete fra i comuni italiani medievali, sviluppando azioni di promozione e di marketing condivise, anche attraverso la partecipazione dei rispettivi calendari e degli eventi di rievocazione storica. Nel caso della città di Jacopone il prossimo appuntamento è con la XIV edizione di "Todi Città degli Arcieri", in programma il 27 e 28 aprile. Una due giorni dedicata alle gare di tiro con l’arco, valevoli per il campionato nazionale Fitast- Aics, "Federazione Italiana Tiro Arco Storico Tradizionale", ma anche al mercato medievale "Tipico Todi" e agli spettacoli di sbandieratori, musici, giullari, danzatrici e artisti di strada in piazza del Popolo. Tantissimi arcieri, in abiti medievali, si sfideranno in vari punti della città dislocati in piazzette, vicoli e luoghi pittoreschi del centro storico cittadino. In programma anche visite guidate ai principali monumenti storico- artistici cittadini. Solo alcuni giorni fa è stata organizzata una tavola rotonda sugli eventi 2024 che ha previsto la presentazione del "Video contenuti immersivi 360° realizzato durante la Disfida".

