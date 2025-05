Todi “Città degli Arcieri“. Il programma

TODI – Sabato e domenica, Todi ospiterà “Todi Città degli Arcieri”, con la XV edizione del Torneo Arcus Tuder, una rievocazione storica che celebra il fascino del Medioevo e la tradizione del tiro con l’arco. Circa duecento arcieri in abiti storici si sfideranno lungo un percorso di venti piazzole dislocate nel centro storico della città. Intorno al torneo ruotano una serie di iniziative, dalla mostra mercato Tipico Todi, dove sarà possibile degustare prodotti tipici umbri e acquistare artigianato locale, alle esibizioni di combattimento di scherma storica della Compagnia della Ruggine, dei Tamburini, fino al gran finale di domenica con la Compagnia Medievale di Todi, lo scontro tra Cavalieri Guelfi e Ghibellini ed il Gruppo musici e sbandieratori Arcus Tuder. L’evento sarà arricchito da spettacoli itineranti con musici, sbandieratori, giullari, danzatrici e combattimenti di scherma storica. Sabato alle 9 in Piazza del Popolo ci sarà l’apertura della XVII mostra mercato “Tipico Todi“, alle 13,30 il XV torneo Arcus Tuder con inizio gara alle 14. la premiazione si terrà domenica alle 15,30. Mentre sabato sere sempre in piazza del Popolo alle 21,30 ci saranno i combattimenti di scherma storica, preceduti, alle 17 dall’esibizione di combattimenti di scherma.