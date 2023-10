titolo regionale per alessio

Per la Scherma Altotevere Fencing and Music, arriva il piazzamento nella qualificazione ai campionati italiani “Cadetti e Giovani“ con Alessio Pistoli che ha conquistato il suo primo titolo regionale qualificandosi per la prova Nazionale che sarà disputata a Casale Monferrato nel mese di novembre. I maestri Roberto Di Matteo e Elisa Piffanelli si dichiarano molto soddisfatti e orgogliosi dei propri allievi.