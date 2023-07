Tir sbanda, paralisi sulla E45 Proteste per i troppi cantieri

Travolge lo spartitraffico e resta fermo in mezzo alla strada: giornata difficile per la E45 in Altotevere. E’ accaduto in prossimità del cantiere tra le due uscite di Città di Castello lungo la E45 in direzione nord: un mezzo pesante durante il cambio di corsia ha travolto la barriera new jersey, bloccandosi al centro della carreggiata. Per fortuna nessun altro veicolo è stato coinvolto e per il conducente del tir solo lievi ferite.

L’episodio ha causato tuttavia numerosi disagi alla circolazione con la E45 che è stata interrotta per consentire alle squadre e ai mezzi speciali di rimuovere il tir, rimasto fermo proprio a metà strada. Lunghe code si sono formate dalle 7,30 circa tra i due svincoli di Città di Castello a seguito di questo incidente con la viabilità che è stata prima gestita alternata, poi il traffico è stato chiuso con deviazione dei mezzi sulla viabilità secondaria. Sul luogo dell’incidente un dispiegamento di forze dell’ordine e mezzi di soccorso hanno operato a lungo. La polizia stradale è intervenuta per i rilievi e la viabilità con le squadre Anas, i medici del 118 hanno preso in carico il conducente del mezzo pesante, i vigili del fuoco sono stati impegnati nella rimozione del camion.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’uscita nord, in concomitanza di uno dei numerosi cantieri che insistono nel tratto dell’Altotevere. Si sono verificati notevoli rallentamenti e il traffico è stato deviato sulla viabilità ordinaria a seguito della temporanea chiusura della E45 in entrambe le direzioni resasi necessaria poi per consentire la rimozione del mezzo pesante. In pratica gli automobilisti che viaggiavano in direzione Cesena dovevano uscire obbligatoriamente allo svincolo di Città di Castello Sud con rientro a Selci Lama mentre chi transitava in direzione sud deviazione allo svincolo di Città di Castello Nord. L’incidente ha riacceso le polemiche degli utenti di questa strada che nei social lamentano la concomitanza dei tanti cantieri in questo tratto di E45, troppo spesso teatro di incidenti.