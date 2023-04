Timori sul Piano-rifiuti Il sindaco: "La Regione saprà preservare la Vus"

"La Regione saprà trovare una sintesi sul piano regionale dei rifiuti". Ne è certo il sindaco Stefano Zuccarini, interpellato da La Nazione sulle parole del direttore generale di Valle Umbra Servizi Spa, Marco Ranieri, in merito alle perplessità in relazione al Piano regionale dei rifiuti che, così com’è attualmente, metterebbe Vus in seria difficoltà. "Credo che la presenza sul territorio di una società ’in house’ sia un valore aggiunto da non sottovalutare – spiega Zuccarini – ed occorre operare affinché venga preservata e potenziata. Le perplessità sulla esclusione delle ’in house’ dalla gara regionale sono motivate da questo approccio, così come quelle sulla opportunità di un frazionamento dei servizi messi a gara che potenzialmente potrebbero creare gestori ricchi e gestori poveri. Sono certo che la sintesi finale sul piano che verrà adottato dalla Regione saprà dare convincenti risposte e soluzioni a questi interrogativi". Il Piano regionale dei rifiuti è all’attenzione della Seconda commissione del consiglio regionale, dopo il via libera della giunta. In corso da tempo le audizioni e il via libera dovrebbe arrivare a stretto giro, prima del via libera definitivo dell’Aula di Palazzo Cesaroni. Il direttore di Vus, Marco Ranieri, aveva spiegato: "Così com’è, il documento non favorisce Vus. Se non interverranno cambiamenti, avremo difficoltà a persistere sul territorio che stiamo servendo". Vus ha inviato alla Regione le proprie osservazioni la scorsa estate e le ha illustrate anche in consiglio comunale a Foligno.

Alessandro Orfei