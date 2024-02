Timi emoziona al Festival di Sanremo. Quanta Umbria sul palco dell’Ariston

"Vuoi davvero lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare": la poesia senza tempo di Fabrizio De André porta l’Umbria sul palco del Festival di Sanremo, nella serata dei duetti. Con queste parole Filippo Timi, attore, regista e scrittore perugino, ha infatti iniziato il suo emozionante e raffinato monologo che venerdì ha introdotto l’esibizione di Diodato e Jack Savoretti, impegnati in “Amore che vieni, amore che vai“, uno dei capolavori di Faber in un arrangiamento da brividi.

Seduto sulle scale dell’Ariston, Timi con la sua voce intensa e profonda ha recitato alcuni versi tratti dai testi del cantautore genovese, “La canzone del padre“, “Il testamento di Tito“ e “ Amico fragile“, introducendo così la performance di Diodato e Savoretti. E al temine, dopo aver ricevuto i fiori di Sanremo da Amadeus, ha raccontato nelle interviste del dopo festival tutta la sua emozione e soddisfazione. "E’ la cosa più difficile che ho mai fatto" ha detto sorridendo l’artista perugino che per tutta la settimana è stato protagonista al Festival come conduttore dello show di Rai Radio 2 “Non so stare senza Sanremo“ insieme a Ema Stokholma. A lei ha regalato i fiori di Amadeus nella puntata finale di ieri pomeriggio dove ha svelato di aver ricevuto anche un messaggio di Dori Ghezzi, super emozionata per il suo omaggio a De André.

Ma c’è stata tanta Umbria, oltre Timi, in questa settimana di Sanremo. A cominciare dalla ginnasta Agnese Duranti, che insieme alla compagne della squadra nazionale di ginnastica ritmica, è stata tra le ospiti della serata di venerdì, dedicata alla cover e presentata da Lorella Cuccarini e Amadeus. Le Farfalle azzurre hanno incantato il pubblico dell’Ariston volando sulle note di "Mary", la canzone dei Gemelli Diversi che hanno accompagnato il concorrente Mr-Rain. Per la ginnasta spoletina, già bronzo alle olimpiadi di Tokyo, e per le azzurre della ritmica non è la prima volta a Sanremo. Già nel 2022, proprio dopo la vittoria della medaglia olimpica, erano state ospiti del festival condotto sempre da Amadeus, che venerdì le ha augurato buona fortuna in vista delle prossime olimpiadi. Se sul palco del festival di Sanremo è stata solo una passerella, le Farfalle in pedana a Parigi ad agosto andranno per conquistare ancora una storica medaglia. Protagonisti al Festival anche il perugino Mauro Casciari (con Fiorello all’Aristonello e Viva Rai2); la maison Luisa Spagnoli che ha vestito Fiorella Mannoia con creazioni originali ogni serata e il chitarrista e cantante Stefano Giugliarelli, originario di Corciano, salito sul palco come membro fisso dell’Orchestra Casadei.