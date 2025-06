Tifoso lancia fumogeni durante la partita Foligno-Todi, scatta Daspo di due anni

Foligno (Perugia), 10 giugno 2025 - Un tifoso ha lanciato fumogeni durante l’incontro di calcio “A.S.D. Foligno Calcio – A.S.D. Todi Calcio”, valevole per il campionato regionale di promozione. A causa del comportamento gravemente antisportivo, l'uomo è stato raggiunto da un provvedimento di Daspo, emesso dal Questore della provincia di Perugia Dario Sallustio, per la durata di 2 anni a cui ha dato esecuzione il commissariato di Foligno.

Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, l’uomo in tre distinte occasioni è stato visto lanciare altrettanti fumogeni dalla tribuna verso il campo da gioco, costituendo un concreto pericolo per gli altri tifosi presenti in quello spazio di spalto.

Gli Agenti del Commissariato folignate hanno ricostruito l’episodio, anche grazie all’ausilio di alcune video riprese che hanno consentito l’identificazione del soggetto. È peraltro emerso che il tifoso – già noto alla Polizia – si era reso protagonista alcuni anni fa di un altro episodio avvenuto anch’esso in occasione di manifestazione sportiva, venendo in quel caso punito con un Daspo di un anno. Infine, per effetto della descritta condotta violenta, il 48enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.