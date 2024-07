Esce nei cinema domani distribuito da Iperuranio Film in collaborazione con CG Entertainment, “The Well“, il nuovo, terrificante horror firmato da Federico Zampaglione (già autore di Nero Bifamiliare, Shadow, Tulpa – Perdizioni mortali, Morrison), acclamato dagli appassionati come uno dei film più scioccanti degli ultimi anni. Il trailer ufficiale del film, rilasciato in due versioni, green band e red band è visibile al link https://www.youtube.com/@thewell-themovie. Prodotto da Iperuranio Film e sceneggiato dallo stesso Zampaglione con il produttore Stefano Masi, The Well è già stato venduto in 104 Paesi nel mondo. Tra gli interpreti Lauren LaVera e Claudia Gerini.