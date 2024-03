’The Crimp’ al Morlacchi. E poi “Barbara“ e la fantasia del Tieffeu Oggi a Perugia si prospetta una ricca giornata teatrale con spettacoli per tutti i gusti. Al Morlacchi, "The City" di Martin Crimp diretto da Jacopo Gassmann, mentre al Teatro Bicini va in scena "Barbara" di Angelo Orlando. Per i più piccoli, al Teatro di Figura, la Compagnia Giallomare presenta "L'omino dei sogni e l'omino delle nuvole" tratto da Gianni Rodari.