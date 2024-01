’The Circle Social Club’ riparte dal rockabilly di Greg. Tanti progetti d’arte e cultura per il locale perugino

A Perugia è ripartita l’attività culturale e socio-urbana di “The Circle Social Club“, struttura in via Francesco Baracca, accanto alla sede Unicredit, grazie all’impulso dell’Associazione Madonna Alta, “The Circle Social Club“ lancia un bel cartellone di iniziative con il primo concerto in programma giovedì 18 gennaio alle 21.30. Protagonista sarà “Greg and the Two-Billies“ in una serata all’insegna della musica anni ’50 con Claudio Gregori in arte Greg (nella foto), il celebre comico del duo “Lillo & Greg” da sempre appassionato del rock’n’roll e rockabilly che pervase l’America degli anni ‘50. Greg si cimenterà nell’esecuzione di brani di Buddy Holly, Johnny Cash, Elvis del periodo Sun Records, Carl Perkins e tanti altri accompagnato da due musicisti dall’esperienza ventennale Andrea Pesaturo alla chitarra e Ivano Sebastianelli al contrabbasso, ovvero i Two-Billies. Dalle 19 degustazione di prodotti locali, per tutta la serata selezione di musica d’epoca con dj Hank.

Ogni week end successivo ci saranno serate con i resident dj’s, poi a febbraio sono in calendario altre giornate di cultura, tra arte e musica: il 3, in collaborazione con i Rotaract Foligno e Perugia Est, appuntamento dedicato a Donatello con una conferenza dell’esperto d’arte Paolo Gregori (a seguire degustazione per una raccolta da devolvere all’Aucc); il 9 “The Black hole” con gli artisti Ivana Pistorozzi, Ennio Colaci e Simona Faraone: mostra, proiezione di un corto di animazione e live soundtracks per un’opera che parla di disturbi alimentari adolescenziali. Ci sarà anche un talk con Laura Dalla Ragione, psichiatra-psicoterapeuta, esperta dell’argomento. Il 10 è atteso un artista elettronico internazionale come Satoshi Tomiie. L’ingresso al circolo e alle attività è riservato ai soci ed è possibile tesserarsi sul sito www.circleclub.it, almeno 24 ore prima dell’evento che interessa.