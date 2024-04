Tessere elettorali e studenti. Come garantire il voto

PERUGIA - In vista delle elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno, qualora la tessera elettorale abbia esaurito gli spazi per i timbri, sia deteriorata o sia stata smarrita, è necessario recarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido all’Ufficio elettorale del Comune di Perugia situato in piazza Cecilia Coppoli n. 1-2 (zona ex ospedale – Monteluce) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; lunedì e mercoledì dalle 14.45 alle 17. Ai neomaggiorenni la tessera elettorale sarà recapitata da un messo comunale all’indirizzo di residenza. Il Comune ricorda il servizio rivolto a studenti residenti a Perugia che, per motivi di studio, sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza per un periodo di almeno tre mesi. Per le elezioni europee 2024 è infatti possibile votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza senza doversi recare nel proprio comune di iscrizione nelle liste elettorali. Come fare? Si deve presentare apposita domanda al proprio comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il 5 maggio 2024. Quindi, gli studenti che studiano a Perugia ma non residenti in Umbria dovranno trasmettere la domanda all’ufficio elettorale del comune di residenza, mentre gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Perugia ma domiciliati temporaneamente in un’altra regione per motivi di studio, dovranno trasmettere la domanda attraverso una delle seguenti modalità: consegnata a mano, anche da persona delegata, allo sportello dell’Ufficio elettorale presso piazza Cecilia Coppoli n. 1-2 (zona ex ospedale – Monteluce) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, oppure inviata alla pec [email protected] anche tramite mail ordinaria. Per chiarimenti in merito alla tessera elettorale possono chiamare lo 075 5773835 o scrivere alla seguente mail: [email protected].