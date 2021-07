Norcia (Perugia), 16 luglio 2021 .- Una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 è stata registrata a Norcia (in provincia di Perugia), intorno alle 10 di stamani, 16 luglio. Si è avvertito un boato distintamente così come riferiscono i vigili del fuoco in servizio presso il distaccamento Valnerina.

La scossa (a una profondità di 11 chilometri) è stata preceduta da un'altra di 2,6 che è stata registrata sempre a Norcia intorno alle 8.

La scossa è stata avvertita anche in altre regioni del Centro Italia come Marche e Abruzzo. Al momento non si ghanno notizie di danni o di persone coinvolte.

Notizia in aggiornamento