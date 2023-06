Terni, Una sola autoambulanza, la sanità di prossimità è un'illusione

"La città di Terni ha la disponibilità di una sola autoambulanza: chiaramente è inaccettabile per un Paese civile e democratico ma il Governo non dà risposte per la nostra sanità". E’ quanto dichiarato dalla presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, durante il question time dove è intervenuto il ministro della Salute, Orazio Schillaci. "Il caso di Terni – ha sottolineato la presidente Zanella - nel cuore del nostro centro-Italia, dimostra che la sanità di prossimità è una illusione, ed è un pessimo esempio in generale dello stato della nostra sanità: liste d’attesa, carenze di medici e infermieristico, stipendi bassi, medici a gettone. Questo è il quadro della nostra sanità ed il Paese lo sa bene. Si è mobilitato insieme alla Cgil sabato scorso per il diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale". "Oggi abbiamo chiesto - ha precisato ancora - al ministro della Salute, Schillaci, in che modo il Governo intenda affrontare la situazione ma non abbiamo avuto risposte". Zanella ha presentato un’interrogazione "sulle iniziative volte a garantire un Servizio sanitario nazionale pubblico e universalistico e ad ovviare alla carenza di medici e infermieri".