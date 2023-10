"TERNI: Rinnovato il Collegio dei Revisori, Trabalza Presidente"

L’avvocato Folco Trabalza è il presidente del rinnovato collegio dei revisori dei conti della Fondazione Carit. Lo ha nominato il comitato d’indirizzo dell’ente bancario. Oltre al presidente Trabalza, l’organimso di controllo è composto dalla dottotressa Elisabetta Pece e dal dottor Vittorio Pellegrini, entrambi revisori effettivi.

"Nell’occasione - fa sapere la Fondazione Carit – il presidente Luigi Carlini, il vicepresidente Massimo Valigi, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Indirizzo hanno ringraziato i componenti uscenti, dottor Andrea Sattin e dottor Roberto Piersantini, per il lavoro svolto durante il loro mandato con elevata professionalità e assoluta dedizione". Il rinnovato collegio dei revisori è entrato in funzione il 9 ottobre scorso e rimarrà in carica per i prossimi tre anni