Terni, giovane minacciato con un coltello e rapinato in pieno centro

Terni, 17 febbraio 2025 – Indagano i carabinieri sulla denuncia presentata da un ventenne che, nel primo pomeriggio di domenica, mentre la città era in festa per gli eventi in onore del patrono San Valentino, è stato avvicinato da tre malviventi a scopo di rapina. Il giovane, che si trovava con la fidanzata, è stato minacciato con un coltello da uno dei delinquenti e costretto a consegnare la borsa che aveva con lui.

La rapina, fulminea, si è consumata in vico San Giuseppe, in pieno centro storico. Al ragazzo non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri presentando formale denuncia. I tre, che hanno agito a volto scoperto, sarebbero d’origine straniera e intorno ai trent’anni. Al vaglio dei carabinieri anche le telecamere di sorveglianza che possono insistere nella zona che ricomprende vico San Giuseppe. Nei primi giorni dello scorso dicembre un diciannovenne era stato aggredito a scopo di rapina intorno alle 20.30, mentre tornava a casa, lungo il centralissimo Corso Vecchio. Il ragazzo, atleta di triathlon, era riuscito a divincolarsi dal rapinatore, a volto coperto, e a fuggire.