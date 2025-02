Momenti di paura in via Roma: "Minacciato con il coltello e rapinato di trenta euro"

Stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata nell’abitazione di un suo amico. Ma durante il tragitto, all’inizio di via Don Minzoni, ovvero una delle strade più monitorate insieme a quelle che portano alla stazione dalle Forze dell’ordine, dice di essere stato vittima di un’aggressione. E’ stato avvicinato da un uomo appena sceso da un furgone bianco che ha iniziato a chiedergli se voleva qualche tipo di droga. Ma non è finita qui. Al rifiuto del ragazzo, l’uomo si è innervosito e lo ha preso per un braccio. Ha tentato di bloccarlo tirando fuori un coltello e, dal racconto che poi ha fatto ai carabinieri, sembra che glielo abbia puntato alla gola minacciandolo. Il ragazzo però è riuscito a divincolarsi ed è scappato di corsa. Ha visto un bar aperto in via Roma e ha deciso di entrare. Era pieno di persone, ha raccontato successivamente, e forse si sentiva più al sicuro. Il 26enne, dopo un po’ di tempo, pensando che il peggio potesse essere passato, è uscito dal locale ma lo straniero era lì ad aspettarlo. Il giovane ha tentato dunque di fuggire ancora una volta, ma in direzione di piazza Rosselli, ma non ce l’ha fatta. L’uomo si è avvicinato nuovamente, ha tirato di nuovo fuori il coltello e lo ha minacciato dicendo che avrebbe potuto usare anche la pistola che aveva in tasca. Il giovane non ha potuto far altro che acconsentire alla richiesta di soldi: alla fine gli ha consegnato tutti i contanti che aveva, circa 30 euro. Solo a quel punto l’uomo è scappato. Il 26enne allora ha chiamato i carabinieri che sono arrivati in pochi minuti di fronte al locale dove si era consumata la rapina. I militari del Norm hanno accolto la denuncia del giovane e hanno iniziato le indagini. Sono state sentite alcune persone, visto che quello straniero era stato visto nella zona anche qualche giorno prima. Non si esclude che possano essere visionate anche le telecamere della videosorveglianza che ci sono sulla strada e nelle vie limitrofe.