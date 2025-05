Pastorelli: "Noi da sempre per l’eradicazione"

GROSSETODa rigorosamente protetto a protetto. E’ la decisione del’Ue sul livello di protezione del lupo. "E’ un grande risultato – commenta la presidente del Comitato Pastori d’Italia, Mirella Pastorelli – gli allevatori hanno sempre lottato per la eradicazione del lupo dai territori vocati alla pastorizia, contestando le utopie portate avanti dai luminari e dagli scienziati, I quali, attraverso progetti finanziati dalla comunità europea, continuano a sostenere la convivenza tra lupo e pecore. Dicerie - prosegue Pastorelli – che hanno portato alla distruzione degli allevamenti in Maremma e non solo". Poi i dati: "Sono stati oltre 100 gli allevamenti chiusi provincia di Grosseto – aggiunge – un dato che incide negativamente sul caseificio di Manciano che in giro di pochi anni ha perso 2.500.000 litri di latte. Nel resto della regione Toscana le cose non vanno tanto meglio infatti gli allevamenti certificati latte dop sono passati da 835.600 a 33.000 con una perdita di 2.500.000 di latte. Una situazione sfuggita di mano alla politica e a coloro che devono tutelare gli interessi dei propri associati". Il comitato chiede al ministro Fratin dunque di "non perdere ulteriore tempo perché oltre alle predazioni che non vengono ormai neppure più menzionate si aggiunge un ulteriore problema: il lupo si sta dimostrando sempre più confidente nei confronti dell’uomo. Dinanzi a tali preoccupazioni sono necessari immediati interventi. Chiediamo – chiude Pastorelli – che vengano rimossi i predatori ogni volta che attaccano le greggi e siano organizzati piano di gestione con particolare attenzione alle zone vocate alla pastorizia in modo da salvare le poche aziende rimaste".