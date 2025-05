Note di Brahms. Di Cristofano al pianoforte

GROSSETOIl pianoforte "romantico" di Antonio Di Cristofano suona Brahms. Due monumentali opere suonate dal pianista assieme all’orchestra sinfonica "Città di Grosseto", diretta da Andrea Colombini, in concerto questa sera alle 21 nella chiesa di San Francesco a Grosseto. Il programma prevede l’esecuzione del "Concerto n. 1 in Re minore per pianoforte e orchestra op. 15" e della "Sinfonia n. 4 in Mi minore op. 98" di Johannes Brahms, due tra i capolavori assoluti del compositore tedesco. È uno degli appuntamenti più attesi del cartellone 2025 dell’ensemble e vede il ritorno in concerto di Antonio Di Cristofano con l’orchestra di Grosseto – della quale è anche direttore artistico – dopo oltre 5 anni dall’ultima esibizione. Gli ultimi biglietti a disposizione per assistere al concerto sono in prevendita sulla piattaforma online VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-pianoforte-romantico/263698 e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche in sede di concerto (infoline: 333 5372994). Antonio Di Cristofano ha conseguito il diploma di pianoforte nel 1986 al Conservatorio "Cherubini" di Firenze sotto la guida di Antonio Bacchelli e si è perfezionato con Massimiliano Damerini. Nella sua carriera si è esibito nelle più prestigiose location e istituzioni italiane e internazionali e ha collaborato con direttori come Bosch, Alsop, Schulz, Zanini, Olivieri-Munroe, Chernushenko, Svarovsky, Sieghart, e Kuchar e con orchestre, tra le tante, come la Sinfonica Siciliana, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Radio Bucarest, Praga Radio Symphony Orchestra e recentemente con l’Orchestra della Scala di Milano. Nel 2018 ha ricevuto il Grifone d’Oro e un’onorificenza dall’agenzia del ministero degli Esteri russo per aver contribuito allo sviluppo della cultura russa nel mondo. Ha ideato e dirige il concorso pianistico internazionale "Scriabin" – in corso da 27 edizioni – e dirige l’Istituto musicale comunale "Giannetti" di Grosseto. Il direttore d’orchestra Andrea Colombini ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra – seguendo corsi e masterclass in Italia e all’estero con Maag, Kerschner, Solti, Celibidache, Kelly.