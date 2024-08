Terni, furto in una scuola primaria: ruba due casse e un amplificatore e fugge in bici. Arrestato

Terni, 20 agosto 2024 – I carabinieri di Terni, in collaborazione con il personale della squadra volanti della questura, hanno arrestato un 42enne, con precedenti, in flagranza per tentato furto aggravato. L'uomo, nella tarda mattinata di sabato, era stato notato dal personale addetto alla videovigilanza di alcuni istituti scolastici del capoluogo mentre entrava in una scuola primaria per poi allontanarsi con due casse audio e un amplificatore. La segnalazione al Nue 112 e l'invio in zona di pattuglie sia della Polizia di Stato che dei carabinieri, che hanno avviato le ricerche dell'autore del furto in fuga su una bicicletta e con abiti diversi, hanno consentito di rintracciarlo poco lontano.

L'uomo era ancora in possesso della refurtiva e, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, ha indicato dove trovare gli indumenti di cui si era nel frattempo disfatto che sono stati poi sequestrati. Per il 42enne, già sottoposto all'obbligo di permanenza domiciliare notturna per un'altra vicenda, è così scattato l'arresto in flagranza per tentato furto aggravato, con successivo collocamento in camera di sicurezza. Dopo il rito direttissimo il giudice, nel convalidare l'arresto, ha applicato nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'intera refurtiva recuperata è stata restituita al dirigente scolastico.