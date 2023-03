Terni, picchia il convivente e ferisce due poliziotti: arrestata

Intervenuta la Volante

Terni, 9 marzo 2023 - Lui , 50 anni, voleva lasciarla. Lei ci rimane male, reagisce in maniera violenta, inizia ad importunarlo e a non dargli pace per tutta la notte. Ma non è la prima volta. Così lui chiama la Polizia. Succede a Terni, quartiere San Giovanni.

Lui è un romeno di 50 anni, la compagna è di origini campane e l'intemperanza le costerà l'arresto, anche perché oltre alla denuncia per maltrattamenti nei confronti del convivente, si è beccata anche l'accusa di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, mentre il 50enne ha sporto denuncia contro di lei per atti persecutori e percosse, dato che, come dichiarato agli agenti, la situazione era insostenibile già da alcuni mesi, in cui aveva già provato a farla uscire di casa, ma poi lei aveva sempre trovato il modo di rientrarvi.

In effetti, quando i poliziotti della Squadra Volante sono arrivati hanno potuto costatare che, già dalla strada si sentiva quest’ultima urlare offese nei confronti dell’uomo; quando sono entrati in casa lo hanno visto con la maglia del pigiama lacerata ed hanno tentato di calmare entrambi, ma la donna si è scagliata anche contro di loro, ferendoli (i due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni).



La donna è stata portata in questura, sempre in forte stato di agitazione, tanto da richiedere l’intervento del “118”, durante il quale ha sempre continuato ad essere non collaborativa e verbalmente aggressiva, inveendo con insulti e parole volgari sia contro i sanitari che contro i poliziotti.