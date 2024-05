Clamorosi sviluppi positivi per la Ternana Women dopo la penultima giornata del campionato di Serie B. Le rossoverdi vincono 6-0 al “Liberati“ contro il Pavia in una bella cornice di pubblico e ipotecano lo spareggio-promozione in virtù della clamorosa sconfitta interna del Parma ad opera del Chievo (0-1). Nel finale le emiliane hanno anche fallito un calcio di rigore. Alla squadra di Melillo, che vanta 3 punti di vantaggio sul team emiliano, basterà un pareggio domenica prossima a San Marino per poter disputare la doppia sfida decisiva (gara di ritorno in trasferta) contro il Napoli che ha blindato la penultima posizione nella poule-salvezza del campionato di Serie A. La gara disputata ieri pomeriggio ha visto la Ternana protagonista fin dalle prime battute. Al 15’ è arrivata la rete di Pacioni sugli sviluppi di un calcio di punizione di Labate. Il raddoppio al 22’ porta la firma di Sara Tui con un gran destro al volo su angolo di Fusar Poli. Tre minuti dopo va a segno Labate. Nella ripresa il tecnico Melillo effettua progressivamente vari cambi, concedendo la meritata passerella del “Liberati“ ad altre valide protagoniste della grande stagione rossoverde. Al quarto d’ora c’è il gol di Quazzico su ennesimo perfetto angolo calciato da Fusar Poli. Il 5-0 è ad opera di Vigliucci che realizza dopo uno scambio con Pirone. Al 31’ Labate confeziona la propria doppietta con un gran destro in diagonale.