Ternana super a Palermo: "Orgoglioso del gruppo"

Alla faccia delle tabelle. Nelle ultime quattro partite le Fere sono rimaste imbattute (in pochi ci speravano) e hanno raccolto un bottino anche superiore alle ragionevoli attese. Ma lo hanno fatto nel modo opposto a quanto fosse ipotizzabile, vedi mezzi passi falsi in casa negli scontri diretti con Spezia e Lecco, grandi vittorie a Reggio Emilia e Palermo. È inutile valutare se sarebbe stato meglio fare il contrario. L’aspetto fondamentale è che nel rovente catino del “Barbera“ il collettivo ha fornito ottimi segnali anche a livello caratteriale. Roberto Breda, tra lo scetticismo generale, subito dopo lo 0-0 con il Lecco, era apparso ottimista per la gara di Palermo, sottolineando che in Serie B succede spesso di toppare sfide sulla carta abbordabili per poi fare risultato dove non t’aspetti. È dunque comprensibile la sua soddisfazione, in attesa di un’altra ardua sfida, quella con il Parma di sabato prossimo al "Liberati" (ore 14): "Sono orgoglioso di questo gruppo – spiega il tecnico rossoverde – e la prestazione è stata grandissima, per personalità, intensità fisica e mentale. Fino alla fine abbiamo cercato di attaccare la profondità e fare altri gol. In B si deve sempre muovere la classifica. Dunque anche il punto di sabato scorso diventa importante. Ora ci attende la squadra più forte del campionato e dobbiamo preparare una grande partita per provare a far punti". La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio a porte chiuse al "Liberati". Oggi allenamento al mattino, sempre "blindato". Biglietti. Prosegue la prevendita per Ternana-Parma, online su Vivaticket e nelle rivendite ufficiali. I botteghini dello stadio saranno aperti sabato dalle ore 9.00. Ricordiamo la promozione (esclusivamente online) riservata ai titolari della card “Club 1925“, che consente di accedere al costo unico di 5 euro alle Curve Est-Viciani, Nord, Sud e ai Distinti A-B, al costo di 10 euro alla Tribuna B. Le modalità e tutte le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale della Ternana Calcio.