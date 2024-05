Ternana, si parla di futuro. Passi per la nuova stagione

Da oggi, forse, in casa rossoverde si inizia a parlare in modo concreto di futuro. Dopo una settimana di delusione, rabbia e riflessione dovrebbe infatti essere in programma l’incontro tra Nicola Guida e Stefano Capozucca che definirà se la collaborazione è destinata a continuare. In tal caso sarebbero subito disegnati i primi complicati passi della nuova stagione. I tifosi avranno necessità di molto tempo per metabolizzare almeno in parte la terribile retrocessione in Serie C. Si spera almeno che non si materializzi un’estate caratterizzata da incertezze e interrogativi. Avranno dunque un peso specifico notevole le intenzioni e (inevitabilmente) le ambizioni che saranno illustrate al più presto dalla società di Via della Bardesca, che da parte sua non può fermarsi a curare le profonde ferite e deve provare a rialzare la testa da subito. Questo anche considerando i tempi tecnico-operativi in vista del prossimo campionato e l’imponente mole di lavoro che sarà necessaria per allestire la rosa 2024/2025. Un posticipo del summit a domani non cambierebbe nulla, ma l’eventuale slittamento alla prossima settimana andrebbe all’esterno a generare ulteriori interrogativi. Guida, a caldo subito dopo la partita di giovedì scorso, non ha avuto esitazioni nell’affermare che resterà al timone della società, ma ha preferito evitare altre considerazioni. Dunque, ci si attendeva una conferenza stampa in questa settimana, che sembrava in effetti nell’aria. Ma è ovvio che per il presidente sarà prima fondamentale incontrare Capozucca che ha ancora un anno di contratto ed è da lui molto stimato. Qualora non dovesse esserci identità di vedute in merito alla programmazione si andrebbe ai saluti. A quel punto, Guida e i suoi stretti collaboratori dovrebbero individuare in tempi rapidi un nuovo diesse e si punterebbe con ogni probabilità su una figura che vanta importante esperienza in Serie C. Lo stesso concetto varrebbe per la scelta del nuovo allenatore.