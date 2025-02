Ternana, occhi sullo scontro con l’Ascoli. Tutti i dubbi di Abate. Loiacono ci prova

Loiacono aumenta i carichi per essere in campo ad Ascoli. Ma per capire se potrà giocare dal primo minuto sarà fondamentale la rifinitura di oggi, se non il riscaldamento pre gara. Dopo l’infortunio di Campobasso, esclusa l’ipotesi di una distorsione che lo avrebbe obbligato a uno stop consistente, il difensore centrale è tornato rapidamente a lavorare in gruppo ed è stata una gran bella notizia per Abate anche nell’ottica dei cambi in corsa, considerando che il pari ruolo Maestrelli, in ballottaggio con Fazzi per l’eventuale sostituzione, non scende in campo da sette gare a causa di problemi muscolari.

Ma il tecnico rossoverde è anche alle prese con importanti valutazioni relative agli altri reparti, considerando le difficoltà palesate dalla squadra in fase offensiva nelle ultime quattro trasferte, vedi un solo gol all’attivo e su rigore, quello di Cicerelli a Legnago. Ecco dunque un ipotizzabile ballottaggio a tre Brignola-Millico-Vallocchia, con il probabile ritorno di Cur io sulla trequarti dal primo minuto. Per quanto riguarda gli ex della gara, tra i rossoverdi ci sono Donati e Millico, sull’altro fronte Tremolada e Varone. La prevendita per la gara di Ascoli termina alle 19 odierne.

I residenti in provincia di Terni possono acquistare soltanto i biglietti per il settore ospiti (561 posti) ed è obbligatoria la fidelity card Ternana Calcio. I biglietti, presentabili all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone, sono disponibili su TicketOne online e nei punti vendita (a Terni Sail Post in Corso Vecchio 229 e Bacco e Tabacco in via Mancini 19). Il costo unico è 14 euro.

Settore giovanile. Le gare del weekend iniziano oggi alle ore 12 con la sfida di cartello che vede impegnata la Primavera contro il Napoli al “Gubbiotti“ di Narni. Con una vittoria i lanciatissimi rossoverdi di Stefano Morrone raggiungerebbero proprio il team partenopeo che occupa il secondo posto in classifica, dietro al Frosinone. Oggi alle 15 è di scena anche l’Under 16 a Pineto. Domani scendono in campo le altre. Al “Cicioni“ doppia sfida con il Benevento: alle 10 gioca l’Under 15, alle 12 l’Under 17 capolista del girone affronta il team giallorosso che occupa la seconda piazza a -7. Impegno in casa anche per l’Under 14 al “Sabotino“ contro il Frosinone (alle 12).